Vestel Manisa Yarı Maratonu Şampiyonları Belirlendi - Son Dakika
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Vestel Manisa Yarı Maratonu Şampiyonları Belirlendi

Vestel Manisa Yarı Maratonu Şampiyonları Belirlendi

Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nda erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda Hasibe Demir kazandı.

20.10.2024 15:46
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Vestel Manisa Yarı Maratonu'nu erkeklerde Üzeyir Söylemez, kadınlarda ise Hasibe Demir kazandı.

Vestel ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğiyle düzenlenen yarı maratonun startı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve protokol üyeleri tarafından Manisa Valiliği önünden verildi.

Yarı maratonun yanı sıra 5 ve 10 kilometre ile çocuk koşusunun da yapıldığı organizasyona çok sayıda sporcu ve vatandaş katıldı.

Yarı maraton koşusunda erkeklerde Üzeyir Söylemez birinci, Hakan Çoban ikinci ve Oktay Fırat üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Hasibe Demir'in birinci olduğu koşuyu Duygu Turgut Boyan ikinci, Yasemin Hamamcı ise üçüncü tamamladı.

10 kilometre yarışını erkeklerde Ufuk Arda, kadınlarda Özlem Işık, 5 kilometre koşusunu ise erkeklerde Enes Kurt, kadınlarda Nida Deniz Karataş önde bitirdi.

Yarışlarda dereceye girenlere madalya, kupa ve Vestel hediye çeki verildi.

Vestel İnsan Kaynakları Genel Müdürü Zeynep Tarhan, Vestel olarak toplumsal gelişime katkı sağlamayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Kuruluşumuzdan bu yana, toplumun ilerlemesini kendi gelişimimizle eşdeğer kabul ediyoruz ve sporun bu gelişimde oynadığı kritik rolün farkındayız. Spor, hem toplumları birleştiren evrensel bir güç hem de sağlıklı nesillerin yetişmesine imkan tanıyan bir alan. Bu anlayışla, çeyrek asrı aşkın bir süredir ülkemizde sporun birçok dalına destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Vestel, manisa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vestel Manisa Yarı Maratonu Şampiyonları Belirlendi - Son Dakika

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