Vestel Marka Çamaşır Makinesi Ayıplı ve İkinci El Çıktı

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Vestel marka sıfır çamaşır makinesinin kapağı çatlak ve kullanılmış çıktı

Aldığı Vestel bulaşık makinası hem ayıplı hem de ikinci el çıkan kadın şikayetçi oldu

ADANA - Adana'da sıfır teşhir ürünü Vestel marka çamaşır makinası alan kadın, aldığı makinanın kullanılmış ve hasarlı olduğunu fark edince şikayetçi oldu.

Evindeki çamaşır makinasını yenilemek isteyen Fulya Örtücek (40), yeni bir çamaşır makinası almak üzere Vestel bayisine gittiğini belirterek, "Bir Vestel çamaşır makinası aldım. Evime gelip teslim aldıktan sonra detaylı incelediğimde camında ve çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğunu gördüm. Ayrıca iç yüzeyinde deterjan kalıntıları olduğunu, kapak lastiğinde kullanıma bağlı gevşeme olduğu da fark ederek bununla ilgili şikayetlerimi oluşturduğumu bayiye bildirdim. Şikayetim devam ediyor. Bayi ile ilgili bir çözüm yok. Ayıplı ve kusurlu, kullanılmış bir ürün. Sıfır diye aldım, kullanılmış ürün olarak geldi ve hiçbir çözüm bulamadım" dedi.

Ürünü satın alırken bayideki satış temsilcisinin makinanın sol üst tarafında küçük bir çiziğin olduğunu ve bu nedenle kendisine 8 bin TL'lik bir indirim sağlanacağının söylendiğini iddia eden Örtücek, "Makinanın asıl değeri 23 bin TL iken bana makinayı 15 bin TL'ye satabileceklerini söylediler. Sadece köşesinde bir çizik kusuru var dediler. Ben de sadece çizik olacağı için bu tip indirimden faydalanarak belirli bir tutarda indirim tekliflerini kabul ettim. Ama gelen üründe çizik bir yana, ürünün kullanılmış ve ikinci el olduğunu fark ettim" şeklinde konuştu.

"Ben indirim yaptıklarını düşünüyordum"

Makinayı 15 bin TL'lik bedel ile aldığını kaydeden Örtücek, "Ben indirim yaptıklarını düşünüyordum. Daha sonrasında gerekli internet araştırmalarını yaptığımda ürünün pazarlamasının zaten bu fiyatta olduğunu ve ürünün bu fiyatta satıldığını gördüm. Ancak bana bayide çizik dolayısıyla yaklaşık 8 bin TL daha indirimli olduğunu söylemişlerdi, o yüzden makul gelmişti bana. Ancak aldıktan sonra inceleyerek baktığımda internet pazarında veya diğer bayiliklerde arada bir fark olmadığını gördüm. Aslında hiçbir fiyat farkı da yokmuş. Bayinin samimiyetine güvenerek köşesindeki çiziğe rağmen almıştım ben. O da doğru çıkmadı. Ben ürünü istemiyorum. Hijyen dolayısıyla bunu kullanmak istemiyorum. Tercihim ikinci el olsaydı ikinci el bulurdum" ifadelerini kullandı.

Örtücek ayrıca, ürünün ayıplı ve kullanılmış çıkması sonrasında ürünü eve teslim eden yetkili servis ile iletişime geçerek geri dönmeleri talebinde bulunduğunu, ancak yetkililerde birçok kez telefonda görüşmesine rağmen servisin, 'gün içerisinde tutanak tutmak için geliriz' diyerek gelmediklerini iddia etti.