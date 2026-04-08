Vestel Mobilite ve Chint Power Enerji Depolama Sistemlerini Türkiye'de Üretecek

Vestel Mobilite, global enerji çözümleri sağlayıcısı Chint Power ile batarya enerji depolama sistemleri alanında stratejik iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, Chint Power'ın endüstriyel, ticari ve şebeke ölçekli batarya enerji depolama sistemleri Türkiye'de üretilecek. Bu sayede hem iç pazarda hem de yakın coğrafyalarda artan enerji depolama talebine yerli üretim gücüyle yanıt verilmesi hedefleniyor.

Anlaşma, şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri, ticari ve endüstriyel çözümler, evsel sistemler ve şarj istasyonlarını kapsıyor. Chint Power'ın ana ekipmanları kullanılarak Türkiye'de OEM üretimi yapılacak ve pazar talepleri yerli üretimle karşılanacak. İstanbul'da düzenlenen Solarex Fuarı'nda imzalanan anlaşmayla resmiyet kazanan iş birliği, Vestel Mobilite'nin mühendislik ve üretim gücü ile Chint Power'ın küresel deneyimini birleştirerek yüksek kaliteli çözümler sunmayı amaçlıyor.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel, enerji depolama sistemlerinin enerji dönüşümünün kritik bileşenlerinden biri haline geldiğini belirterek, bu iş birliği sayesinde global ölçekte kabul görmüş sistemleri Türkiye'de üretip rekabetçi çözümler sunacaklarını ifade etti. Chint Power Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya ise Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde enerji depolama sistemlerine olan ihtiyacın arttığını vurgulayarak, iş birliğinin iç pazar ve bölge ülkeler için rekabetçi çözümler sunmayı hedeflediğini söyledi.

Bu iş birliği, özellikle depolamalı enerji santralleri için yüksek kaliteli çözüm ihtiyacını karşılamayı ve yatırımcılara rekabetçi ve güvenilir seçenekler sunmayı da amaçlıyor. CHINT Grubu, yenilenebilir enerji alanında geniş bir portföy sunan global bir oyuncu olarak öne çıkıyor.