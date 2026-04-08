Vestel Mobilite ve Chint Power Enerji Depolama Sistemlerini Türkiye'de Üretecek

08.04.2026 12:50
Vestel Mobilite, Chint Power ile batarya enerji depolama sistemleri alanında iş birliği yaparak Türkiye'de üretim gerçekleştirecek. Anlaşma, enerji depolama talebine yerli üretimle cevap vermeyi amaçlıyor.

Vestel Mobilite, global enerji çözümleri sağlayıcısı Chint Power ile batarya enerji depolama sistemleri alanında stratejik iş birliğine imza attı. İş birliği kapsamında, Chint Power'ın endüstriyel, ticari ve şebeke ölçekli batarya enerji depolama sistemleri Türkiye'de üretilecek. Bu sayede hem iç pazarda hem de yakın coğrafyalarda artan enerji depolama talebine yerli üretim gücüyle yanıt verilmesi hedefleniyor.

Anlaşma, şebeke ölçekli enerji depolama sistemleri, ticari ve endüstriyel çözümler, evsel sistemler ve şarj istasyonlarını kapsıyor. Chint Power'ın ana ekipmanları kullanılarak Türkiye'de OEM üretimi yapılacak ve pazar talepleri yerli üretimle karşılanacak. İstanbul'da düzenlenen Solarex Fuarı'nda imzalanan anlaşmayla resmiyet kazanan iş birliği, Vestel Mobilite'nin mühendislik ve üretim gücü ile Chint Power'ın küresel deneyimini birleştirerek yüksek kaliteli çözümler sunmayı amaçlıyor.

Vestel Mobilite Genel Müdürü Ender Yüksel, enerji depolama sistemlerinin enerji dönüşümünün kritik bileşenlerinden biri haline geldiğini belirterek, bu iş birliği sayesinde global ölçekte kabul görmüş sistemleri Türkiye'de üretip rekabetçi çözümler sunacaklarını ifade etti. Chint Power Yönetim Kurulu Başkanı Ercüment Kaya ise Türkiye'nin enerji dönüşüm sürecinde enerji depolama sistemlerine olan ihtiyacın arttığını vurgulayarak, iş birliğinin iç pazar ve bölge ülkeler için rekabetçi çözümler sunmayı hedeflediğini söyledi.

Bu iş birliği, özellikle depolamalı enerji santralleri için yüksek kaliteli çözüm ihtiyacını karşılamayı ve yatırımcılara rekabetçi ve güvenilir seçenekler sunmayı da amaçlıyor. CHINT Grubu, yenilenebilir enerji alanında geniş bir portföy sunan global bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Türkiye, Vestel, Enerji, Güncel, Son Dakika

Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Bahçeli’nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti İşte anlamı Bahçeli'nin yüzüğü ve rozeti dikkat çekti! İşte anlamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Galatasaray’a Göztepe maçı öncesi müjde Galatasaray'a Göztepe maçı öncesi müjde
Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı Şenay Gürler’den Semih Saygıner’e aşk dolu yıl dönümü mesajı
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
13:21
Fenerbahçe’den taraftarına büyük bir jest daha
Fenerbahçe'den taraftarına büyük bir jest daha
13:13
Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı fena sattı
Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı fena sattı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
12:13
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
11:53
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı
ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Advertisement
