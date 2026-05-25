Veteriner Hakan E. Yeniden Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Veteriner Hakan E. Yeniden Gözaltına Alındı

Veteriner Hakan E. Yeniden Gözaltına Alındı
25.05.2026 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 33 kedinin ölümüyle ilgili veteriner Hakan E., itiraz sonrası yeniden gözaltına alındı.

İZMİR'in Buca ilçesinde 33 kedinin çöp konteynerinde ölü bulunduğu olayla ilgili daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan veteriner Hakan E., İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazın ardından yeniden gözaltına alındı.

Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir çöp konteynerinin önünde bulunan çöp poşetlerinde, ölü kedilerin olduğunu görenler ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri, poşetlerde bazıları yavru toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedeni ve kim ya da kimler tarafından çöpe atıldığının tespiti için çalışma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında veteriner hekim Hakan E., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan E., Türk Ceza Kanunu'nun 181/1 maddesi kapsamında 'Çevreyi kasten kirletmek' ve 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A-2 maddesi kapsamında 'bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Hakan E., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mahkemenin verdiği adli kontrolle serbest bırakma kararına yapılan itiraz üzerine Hakan E, yeniden yakalanıp, gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından söz konusu karara yapılan itiraz üzerine dosya kapsamında gerçekleştirilen inceleme neticesinde; İzmir 55'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından itirazın kabulü ile şüpheli veteriner H.E. yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İzmir, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veteriner Hakan E. Yeniden Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
EuroLeague’de şampiyon Olympiakos EuroLeague'de şampiyon Olympiakos
Aziz Yıldırım’ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı
Söz kesildi Beşiktaş’ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı
Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı Resmi Gazete çöktü, kimse ulaşamadı
Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi Trafik kazası sonrası kadın sürücüye saldırdı, 180 bin lira ceza yedi

19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
19:49
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
19:05
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig’de tarih yazdı
Savaştan kaçan Hadergjonaj, Süper Lig'de tarih yazdı
18:38
Operasyon başladı Beşiktaş’tan kanat atağı
Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 20:22:04. #7.12#
SON DAKİKA: Veteriner Hakan E. Yeniden Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.