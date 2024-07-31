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Veteriner hekim Benli: "Geçen yıl 6 bin patili dostumuzu kısırlaştırdık"

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde tedavisi yapılan 'Rüzgar' ve Zeytin' isimli köpekler sahiplenilmeyi bekliyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kaşlı Geçici Bakımevi'nde görevli sorumlu veteriner hekim Ömer Benli, "Geçen yıl 6 bin patili dostumuzu kısırlaştırdık. Bu yılın ilk 6 ayında ise 3 bin 450 kısırlaştırma yaptık" dedi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi, yüzlerce sahipsiz hayvanı misafir ederken, her yıl binlerce köpek tedavi edilip kısırlaştırılıyor. Merkeze getirilen hasta hayvanlar, gerçekleştirilen tedavi ile sağlıklarına kavuşturuluyor. Yaklaşık 6 ay önce bakımevine ayağı kırık ve gençlik hastalığı kapmış şekilde getirilen Rüzgar ile yine gençlik hastalığına yakalanmış şekilde gelen Zeytin adlı Labrador melezi köpekler, tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşturuldu. Kısırlaştırılan köpekler sahiplendirilmek için bekliyor.

"Özel kliniklerde olan tüm imkanlara sahibiz"

Kaşlı Geçici Bakımevi'nde görevli sorumlu veteriner hekim Ömer Benli, bakımevindeki kedi ve köpeklerin bir kısmının sokak hayvanı olduğunu, bir kısmını da sahibinin terk ettiğini söyledi. Bakımevine gelen her kedi ve köpeği detaylı sağlık kontrolünden geçirdiklerini belirten Benli, "Gelen patili dostumuz gebeyse ultrason cihazıyla kontrol ediliyor ve gebe bölümüne alınıyor. Kırık, çatlak durumlarına göre röntgen cihazıyla, hastalık durumlarında hemogram cihazlarıyla, hızlı test kitleriyle kontrol ederek sürece başlıyoruz" diye konuştu.

Yakın tarihte hayvanseverler tarafından bakımevine bırakılan Zeytin ve Rüzgar'ın iyileşme öyküsünü de anlatan Benli, "Rüzgar'da gençlik hastalığı ve ayağında kırık vardı. Zeytin'de sadece gençlik hastalığı vardı. Tedavi sürecine başladık. Yaklaşık 6 aylık bir süreç sonucunda bu dostlarımız sağlığına kavuştu. İkisinin de kısırlaştırmalarını yaptık, sahiplenmeye uygunlar" dedi.

"Viral hastalıklarda iyileştirme oranımız çok yüksek"

Gençlik hastalığında hastayı kaybetme oranlarının yüzde 70 ve 80'ler arasında olduğunu dikkat çeken Benli, Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde ise kaybetme oranının yüzde 50'lere kadar düştüğünü belirtti. Benli, "Viral hastalıklarda iyileştirme oranımız çok yüksek. Burada yüzde 50'lere varan başarı oranlarıyla viral ölümcül hastalıkların tedavisini yapıyoruz. Vatandaşların özel kliniklerde aldıkları tüm tedavi imkanlarına; teçhizat, ekipman ve ilaç olarak sahibiz" diye konuştu.

Bakımevinde yapılan kısırlaştırma rakamlarını da paylaşan Benli, "2021 yılında 4 bin 268, 2022'de 5 bin 900 ve 2023'te 6 bin patili dostumuzu kısırlaştırdık. Bu yılın ilk 6 ayında ise 3 bin 450 kısırlaştırma yaptık. Bu sayı giderek artıyor. Yaptığımız çalışmaların başarısı bu sayılardan da görülüyor" ifadelerini kullandı.

"Sadece sokak hayvanlarına hizmet ediyoruz"

Tedavi ve kısırlaştırma ücretlerini fazla bulan evcil hayvan sahiplerinin, kendi hayvanlarını sokak hayvanı gibi göstererek tedaviye getirdiğine de değinen Benli, "Belediyenin bu imkanlarını suistimal etmek isteyen insanlar da var. Bunları zaten ön elemelerde eliyoruz. Acil olan durumlarda ilk müdahalesini yapıp daha sonra özel kliniklere yönlendiriyoruz. Vatandaşlarımız sahipli olan köpekleri ve kedileri bize getirmesinler. Biz 5199 sayılı yasayla çalışan bir yapıyız ve sadece sokak hayvanlarına hizmet ediyoruz" dedi.