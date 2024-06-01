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Veteriner hekimden kurbanlıklarda yaş ve küpe uyarısı

SİİRT - Siirt Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Hüseyin Aktaş, kurbanlık seçimi için uyarılarda bulunarak, "Koyun ve keçilerde ortalama kurban yaşı 1'dir. Büyük başların ise 2 yaşında olması gerekiyor. Koyunlarda şöyle bir istisna vardır. Dinimize göre fiziki olarak eğer 6 aylık olmasına rağmen 1 yaşındaymış gibi gösteriyorsa kurban edilebiliyor. Diğer önemli bir husus ise, hayvanın kayıtlı olmasına dikkat etmemiz lazım" dedi.

Veteriner Hekim Hüseyin Aktaş, kurbanlık hayvan alımlarında sağlık ve dini açıdan dikkat edilmesi gereken kurallar olduğunu söyledi. Hayvanın sağlıklı olmasına dikkat edilmesini gerektiğini vurgulayan veteriner Aktaş, fiziki olarak da hayvan yürüdüğü zaman yürüyüşünden, yününden ve boyutundan belli olduğunu ifade etti.

Hayvan da gerçek yarışın öğrenilmesi istendiği zaman dişine bakılması gerektiğini aktaran Aktaş, "Koyun ve keçilerde ortalama kurban yaşı 1'dir. Büyük başların ise 2 yaşında olması gerekiyor. Koyunlarda şöyle bir istisna vardır. Dinimize göre fiziki olarak eğer 6 aylık olmasına rağmen 1 yaşındaymış gibi gösteriyorsa kurban edilebiliyor. Diğer önemli bir husus ise, hayvanın kayıtlı olmasına dikkat etmemiz lazım. Çünkü hayvan küpeli olduğu zaman biz Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu hayvanların düzenli olarak aşılarını yapmış oluyoruz. Yani bu hayvan kayıtlı olduğu zaman düzenli olarak kontrollerini yapıyoruz. Kayıtlı hayvan sağlıklı demektir" dedi.

Resmi kaydı olmayan yerlerde kesim yapılmamasını dile getiren Aktaş, "Siirt'te kurban kestiğimiz yerler olarak şu an bulunduğumuz Tahir Şakar olarak bilinen çiftlik ve resmi olarak açılan mezbaha bulunmaktadır. Bu iki yerde kesilmesini söylüyoruz. Çünkü, hijyen çok önemlidir. Kurban kestiğimiz zaman etrafa attıklarını attığımızdan dolayı hem hastalık bulaştırıyor, hem kirletiyor hem de hasta olan bir hayvandan herkese bulaşabiliyor. Kurbanlıkları işi bilenlere kestirmemiz lazım. Zaten resmi yer dediğimiz de bundan dolayıdır. Bunu bilen bu ehliyete sahip kişiler kesmesi lazım. Çünkü buna dikkat edilmediği zaman kesim yapan kişiler kendilerine zarar veriyorlar. Her bayramda olduğu gibi çok sayıda görüyoruz. Türkiye'nin birçok yerinde kendilerini yaralayan, kendilerini kesen insanları görüyoruz. Hayvana de eziyet etmemiş oluyoruz. Usulüne göre kesilmiş oluyor, kontrollü ve sağlıklı oluyor. En azından bu hayvanda bir hastalık çıktığı zaman, hastalığın nereden çıktığı bizim için de kolay oluyor ama resmi olmayan bir yerlerde kesildiği zaman bu hayvanlarda hastalıkların kontrolü de bizim için hem sıkıntılı hem de takibi zor oluyor" diye konuştu.