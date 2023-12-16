 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Veteriner sağlık teknikeri hayvan sayımı sırasında darbedildi - Son Dakika
Üye Girişi

Veteriner sağlık teknikeri hayvan sayımı sırasında darbedildi

Van'ın Erciş ilçesinde bir veteriner sağlık teknikeri, hayvan sayımı için gittiği bir çiftlikte besici ve aile bireyleri tarafından darbedildi. Yaralanan tekniker hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Veteriner sağlık teknikeri hayvan sayımı sırasında darbedildi
16.12.2023 - 21:23,  Güncelleme: 21:24
Abone Ol

Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikeri, besici ile aile bireylerince darbedildi.

Küçükbaş hayvan sayımı için Doluca Mahallesi'ne giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı ile besici ve yakınları arasında küçükbaş hayvan sayımı nedeniyle tartışma çıktı.

Besici ve aile bireylerinin saldırdığı Akıncı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı

İl Tarım Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Görentaş, "Ekiplerimiz hafta sonu olmasına rağmen hayvan yetiştiricilerimizin desteklerden faydalanması için görev yapıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen Doluca Mahallesi'ne küçükbaş hayvan sayısını tespite giden ekibimizden Recep Akıncı arkadaşımız saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın takipçisi olacağız. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Recep Akıncı, Erciş, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Veteriner sağlık teknikeri hayvan sayımı sırasında darbedildi - Son Dakika


20:46
Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16
El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00
Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31
Dili sürçen Devlet Bahçeli 'mefhum' kelimesini bir türlü söyleyemedi Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50
Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı' krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47
Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16
İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş

Son Dakika
20:46 Premier Lig'de talihsiz anlar! Takımın kaptanı bir anda yere yığıldı
20:21 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan seçim mesajı: Kimsenin ilk yardım çantası değiliz
20:16 El Kassam Tugayları'ndan İsrail askerlerinin çadırına baskın
19:00 Netanyahu, Hamas'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor
18:31 Dili sürçen Devlet Bahçeli "mefhum" kelimesini bir türlü söyleyemedi
17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki ''Atatürk fotoğrafı" krizine ilişkin Bakan Güler'den açıklama: Hepsi görevden uzaklaştırıldı
17:47 Diyarbakır’da il ve 17 ilçe başkanıyla birlikte 12 bin 750 kişi İYİ Parti’den istifa etti
17:16 İsrail askerleri, 3 rehineyi beyaz bayrak taşıdıkları halde öldürmüş
17:12 Rizelilerin Karadeniz damarı tuttu! Dünyanın en kötü yemekleri arasında gösterilen karalahana çorbasını vatandaşa ikram ettiler
17:06 Mehmetçik'ten teröre ağır darbe! 2023'te 2 binden fazla terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 21:29:18. #1.12#
SON DAKİKA: Veteriner sağlık teknikeri hayvan sayımı sırasında darbedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement