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Veteriner Sağlık Teknikeri Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Veteriner Sağlık Teknikeri Saldırıya Uğradı

Van'ın Erciş ilçesinde görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı, hayvan sayımı sırasında bir besici ile yakınlarının saldırısına uğradı. Akıncı hastaneye kaldırılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri sonrası salıverilirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın telefonla aradığı Akıncı, şikayetçi olduğunu ve şahısların cezalandırılmasını istedi.

17.12.2023 - 17:07,
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VAN'ın Erciş ilçesinde görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı (31), hayvan sayımı sırasında bir besici ile yakınlarının saldırısına uğradı. Darbedilen Akıncı hastaneye kaldırılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri sonrası salıverilirken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın telefonla aradığı Akıncı, Kafam ve vücudumun çeşitli yerlerine sopa ile vurdular. Köylüler araya girdi, sonra da köpeklerin saldırısına uğradım. Canımı zor kurtardım. Beni darbeden şahıslardan şikayetçi oldum. Bu şahısların cezalandırılmasını istiyorum dedi.

Erciş ilçesinde küçükbaş hayvan sayımı için dün Doluca Mahallesi'ne giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı ile besici ve yakınları arasında 'sayım' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine besici ve aile bireylerinin saldırdığı Akıncı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş da Akıncı'yı Karaasker Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

'CANIMI ZOR KURTARDIM '

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın telefonla aradığı Recep Akıncı, Küçükbaş hayvanların tespiti için mahalleye gitmiştim. Bana yapılan saldırı sonrası ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındım, bugün de taburcu oldum. Vücudumun çeşitli yerlerinde darbeler var. Şu an sağ bacağımı hissedemiyorum. Hayvan sayımı sırasında bazıları sayımı yanlış yaptığımı ve onlara karşı bir art niyetimin olduğunu belirttiler. Halbuki oradaki hayvan sayısını hepsini harfiyen uyguladım. Önce hakaret ve sözlü sataşma oldu. Sonra bir anda üzerime saldırdılar. Kafam ve vücudumun çeşitli yerlerine sopa ile vurdular. Köylüler araya girdi, sonra da köpeklerin saldırısına uğradım. Canımı zor kurtardım. Önce mahalle muhtarı ile iletişimle geçtim. Muhtar, hemen olay yerine geldi. O esnada muhtar, 155'i aradı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Olayın ardından Tarım ve Orman Bakanı'mız Sayın İbrahim Yumaklı da beni telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunup, olayın takipçisi olacağını söyledi. Beni darbeden şahıslardan şikayetçi oldum. Bu şahısların cezalandırılmasını istiyorum dedi.

'OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, yaşanan olaydan üzüntü duyduklarını dile getirdi. Görentaş, Ekiplerimiz hafta sonu olmasına rağmen hayvan yetiştiricilerimizin desteklerden faydalanması için görev yapıyor. Zorlu kış şartlarına rağmen Doluca Mahallesi'ne küçükbaş hayvan sayısını tespite giden ekibimizden Recep Akıncı arkadaşımız saldırıya uğradı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan arkadaşımızı evinde ziyaret ettik. Böyle olayların bir daha yaşanmamasını diliyorum. Sayın Bakanı'mız da arkadaşımı telefonla arayarak, 'geçmiş olsun' dileklerini iletip, olayın takipçisi olacağını söylemiş. Bizler de bu olayın takipçisi olacağız diye konuştu.(DHA)

Veteriner Sağlık Teknikeri Saldırıya Uğradı
Kaynak: DHA
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