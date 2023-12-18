Veteriner Sağlık Teknikerine Saldırı Kınandı

VAN'ın Erciş ilçesinde görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı'ya (31), hayvan sayımı sırasında bir besici ile yakınlarınca yapılan saldırı, Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) ve Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası üyeleri tarafından yapılan basın açıklamasıyla kınandı.

Erciş ilçesinde cumartesi günü küçükbaş hayvan sayımı için Doluca Mahallesi'ne giden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı ile besici ve yakınları arasında 'sayım' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine besici ve aile bireylerinin saldırdığı Akıncı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde bugün toplanan Toç-Bir-Sen ve Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası üyeleri olayı kınamak için basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan Toç-Bir-Sen Başkanı Ali Uçar, görevi sırasında saldırıya uğrayan üyeleri Akıncı'ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile sağlık çalışanlarının tamamına yönelik uygulanan şiddeti önlemek amacı ile ceza oranları artırılmış ancak, ısrarla talep etmemize rağmen Tarım ve Orman çalışanlarımız söz konusu yasa kapsamına dahil edilmemiştir. Mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevleri nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımıza özgü, ünvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak bir yasa teklifinin Bakanlığımız tarafından biran önce hazırlanmasını ve TBMM Başkanlığına sunularak bir an evvel yasalaşmasının sağlanmasına yönelik haklı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Tarım-Orman çalışanlarının yetkili sendikası Toç-Bir-Sen olarak, darbedilen üyemize acil şifalar diliyor, tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"