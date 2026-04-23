Veysi Şahin'den 23 Nisan Mesajı

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, milli mücadelenin, Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla taçlandığını belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın daha adil, daha huzurlu ve daha yaşanabilir bir dünyada büyümesi en büyük sorumluluğumuzdur. Eğitimden kültüre her alanda güçlü bireyler yetiştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın hayallerine ulaşabildiği bir dünya inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, milletimizin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."