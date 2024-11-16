Samsun'un Vezirköprü ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen kongrede mevcut başkan Eren Akça, yeniden aday olmadı. Kongreye Halil İbrahim Yiğit, tek aday olarak katıldı.
Yapılan seçimde kullanılan oyların tamamını alan Yiğit, AK Parti Vezirköprü Gençlik Kolları Başkanı oldu.
Kongreye Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, Gençlik Kolları İl Başkanı Mücahit Yılmaz, Kadın Kolları Başkanı Emine Yanga ile partililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › Vezirköprü'de Gençlik Kolları Kongresi - Son Dakika
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