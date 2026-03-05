Vezirköprü'de İftar Programları Devam Ediyor - Son Dakika
Vezirköprü'de İftar Programları Devam Ediyor

05.03.2026 13:39
Başkan Gül, ramazan boyunca mahalle iftarları düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geliyor.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen mahalle iftarlarında hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşan Gül, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinliyor.

Gül, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel bir zaman olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, onların gönlüne dokunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu güzel atmosferi mahalle mahalle yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vezirköprü Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar programları devam edecek.

Kaynak: AA

Güncel, İftar, Son Dakika

14:32
İran’da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230’a yükseldi.
14:03
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
