Vezirköprü\'de Mahremiyet Eğitimi Seminerleri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde çocukların güvenli gelişimini desteklemek ve ailelerde farkındalık oluşturmak amacıyla 3 yıl içinde 176 okulda, 12 bin 647 öğrenciye ve 1849 öğrenci velisine "Mahremiyet Eğitimi" seminerleri düzenlendiği bildirildi.

Vezirköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Özgür Kaya başkanlığında yapılan Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu toplantılarında alınan karar doğrultusunda özellikle rehber öğretmeni bulunmayan okullarda öğrenci ve velilere yönelik mahremiyet eğitimleri verilmesi yönünde kararların ardından ilçede kapsamlı bir eğitim süreci başlatıldı.

Büyük bölümü kırsal mahallelerde rehber öğretmeni bulunmayan okullarda gerçekleştirilen seminerler, Vezirköprü Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Mahremiyet eğitimlerinde öğrencilere kişisel sınırlar, özel alan bilinci, güvenli davranış geliştirme ve riskli durumlarda başvurabilecekleri güvenilir kişi ve kurumlar hakkında bilgiler verildi. Velilere yönelik bölümlerde ise çocukların mahremiyet bilincinin gelişiminde aile tutumlarının önemi, doğru iletişim yöntemleri ve dijital ortamda mahremiyet konularında bilgilendirme yapıldı.

Üç yıl içinde seminerlerden 176 okulda, 12 bin 647 öğrenci ve 1849 öğrenci velisi yararlandı.

Kaymakam Özgür Kaya, yürütülen çalışmalarla çocukların kendi özel alanlarının farkına varmalarının, başkalarının mahremiyetine saygı göstermelerinin ve sosyal yaşam içinde sağlıklı sınırlar koyabilmelerinin hedeflendiğini belirtti. Programın ayrıca çocukların psikolojik ve fiziksel güvenliğini korumalarına katkı sağlaması, ebeveynlerin bilinç düzeyini artırması ve toplumda farkındalık oluşturması açısından önemli bir adım olduğunu ifade etti.