Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmenler anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki programın açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, öğretmenlerin toplumun şekillenmesinde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Öğretmenler Günü'nün yalnızca bir günlük kutlamadan ibaret olmadığını ifade eden Özata, "24 Kasım Öğretmenler Günü, milletimizin öğretmenlerimize duyduğu saygı, minnet ve vefanın güçlü bir ifadesidir." dedi.

Programda, Kaymakam Bayram Yıldız, Belediye Başkanı Murat Gül ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata'nın ilkokul öğretmenlerinin çektikleri video görüntüleri izletildi.

Öğretmen ve öğrenciler tarafından şiir dinletileri, oratoryo ve müzik gösterileri sunuldu.

Etkinlik kapsamında ilçe genelinde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Emekli öğretmenlere ise Hizmet Şeref Belgeleri takdim edildi.

Program, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ve katılımcılara ikramda bulunulmasının ardından sona erdi.

Programa, Kaymakam Bayram Yıldız, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Abdullah Alptekin, Belediye Başkanı Murat Gül, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Çağatay Akıncı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaşar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.