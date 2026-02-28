Vezirköprü'de Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma programı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Vezirköprü'de Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma programı yapıldı

Vezirköprü\'de Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan\'ı Anma programı yapıldı
28.02.2026 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Vezirköprü Temsilciliği tarafından "Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma Programı" düzenlendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Vezirköprü Temsilciliği tarafından "Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma Programı" düzenlendi.

Vefatının yıl dönümü dolayısıyla Necmettin Erbakan'ın anıldığı programa AGD Vezirköprü Temsilciliği Başkanı Ahmet Yılmaz, Saadet Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Veysel Bozdemir, Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Şube Başkanı Mehmet Yaman, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz, Erbakan'ı anmak amacıyla düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programda Necmettin Erbakan'ın hayatı ve siyasi mücadelesini konu alan söyleşi de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Necmettin Erbakan, Vezirköprü, Etkinlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü'de Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma programı yapıldı - Son Dakika

ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

15:26
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek
14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 51 kız öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:30:56. #7.13#
SON DAKİKA: Vezirköprü'de Şehitler Gecesi ve Necmettin Erbakan'ı Anma programı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.