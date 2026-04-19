Vezirköprü\'de Yangın Söndürüldü

Vezirköprü ilçesinde bir evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Mehmet Paşa Mahallesi 1010. Sokak'ta bulunan Şükrü Özdemir'e ait 4 katlı binanın 3. katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında dairede hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
