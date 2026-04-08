Vezirköprü\'den Viyana\'ya Erasmus Stajı

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2025 Erasmus Mesleki Eğitim Akreditasyonu kapsamında düzenlenen staj programı çerçevesinde, Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) öğretmen ve öğrencilerinden 28 kişi, Viyana'ya gidecek.

Program öncesinde okul heyeti, Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata'yı ziyaret etti.

Ziyarete okul müdürü Fazıl Gezer, müdür yardımcısı Fatih Taşar, bilişim teknolojileri öğretmeni Rıdvan Demirhan, müzik öğretmeni Sertan Turan ile öğrenciler Mehmet Efe Işık, Emir Kaan Aslan ve Mesut Uysal katıldı.

Ziyarette proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında bilgi verildi, Özata da öğretmen ve öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Staj programına katılacakların 12 Nisan'da yola çıkacağı bildirildi.