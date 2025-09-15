Vezirköprü Gençlik Konseri 2025 - Son Dakika
Vezirköprü Gençlik Konseri 2025

Vezirköprü Gençlik Konseri 2025
15.09.2025 09:43
Vezirköprü'de düzenlenen konser, dans gösterileri ve Ekin Uzunlar'la coşkulu anlar yaşattı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Belediyesi tarafından organize edilen "Vezirköprü Gençlik Konseri 2025", Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Konser, Ankara Modern Dans Topluluğu ve Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği (VEGED) Halk Oyunları Ekibi'nin gösterisiyle başladı. Gösterinin ardından Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, Ankara Modern Dans Topluluğuna ve VEGED Halk Oyunları Ekibi'ne teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Ekin Uzunlar sahne aldı. Uzunlar, seslendirdiği eserler ve kemençe performansıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda Başkan Gül, sanatçıya semaver ve çiçek hediye etti.

Başkan Gül, Vezirköprü halkının konsere gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün buradaki kalabalık bize gösteriyor ki Vezirköprü halkı bizleri yalnız bırakmıyor. Biz de bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Davetimizi kırmayarak bugün bizlerle olan Ankara Modern Dans Topluluğu'na ve Ekin Uzunlar'a ve meydanı dolduran vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, AK Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi Rahmani Karakaya, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Ahmet Aslan, Belediye Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Ekin Uzunlar, Vezirköprü, Gençlik, Ankara, samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vezirköprü Gençlik Konseri 2025 - Son Dakika

