Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, öğrencilerle buluştu

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, öğrencilerle buluştu

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Kaya, öğrencilere mesleki hayatından anekdotlar anlatarak doğru meslek seçiminin önemine vurgu yaptı. Programda öğrencilerin sorularını cevaplayan Kaymakam Kaya'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından plaket takdim edildi. Etkinliğe, ilçedeki diğer kurum ve kuruluş temsilcileri de katıldı.

29.02.2024 09:31  Güncelleme: 09:34
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Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Kariyer Günleri kapsamında öğrencilerle buluştu.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda, ilçe merkezindeki okullarda öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelen Kaya, öğrenim yıllarını ve mesleki hayatından anekdotlar anlatarak, doğru meslek seçiminin önemine vurgu yaptı.

Kaya, daha sonra öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, günün anısına Kaymakam Kaya'ya plaket takdim etti.

Programa, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, Fazıl Ahmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Muhsin Yıldız ve Burak Akça, okul yöneticileri ve öğretmenler de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, öğrencilerle buluştu - Son Dakika

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