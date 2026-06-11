Vezirköprü Kütüphanesinde Belge Töreni

Vezirköprü Bebek ve Çocuk Kütüphanesinde eğitim alan 3-6 yaş grubundaki 60 çocuk için belge töreni düzenlendi.

Kütüphane müdürü Kani Yılmaz, Vezirköprü Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin Türkiye'nin 9'uncu bebek kütüphanesi olduğunu belirterek, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vezirköprü Belediyesi iş birliğinde 23 Nisan 2022'de hizmete açıldığını söyledi.

Kütüphanede halen 705 üye bebeğin bulunduğunu ve yaklaşık 1542 kitapla hizmet verildiğini anlatan Yılmaz, bebek ve çocuk kütüphanelerinin çocuk gelişimciler eşliğinde eğitim faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

Verilen eğitimlerin çocukların bilişsel, dil, sosyal-duygusal, motor ve öz bakım becerilerinin gelişimine katkı sağladığını vurgulayan Yılmaz, aynı zamanda kütüphanecilik hizmetlerinin de sürdürüldüğünü dile getirdi.

Çocukların erken yaş dönemindeki gelişiminin önemine dikkati çeken Yılmaz, hedeflerinin daha fazla çocuğa ulaşmak olduğunu kaydetti.

Yılmaz, kütüphaneye destek veren başta Kaymakam Özgür Kaya olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından minikler bayrak gösterisi sundu. Ardından eğitim programını başarıyla tamamlayan 3-6 yaş grubundaki 60 çocuğa belgeleri verildi.

Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Nail Çatal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Sağlık Müdürü Yasin Sağlam, Vezirköprü Devlet Hastanesi Başhekimi Mevlüt Güven, Vergi Dairesi Müdürü Murat Demiroğlu ile aileler katıldı.