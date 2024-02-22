Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Halk Müziği Korosu, depremzedelere yardım için konser düzenledi

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Halk Müziği Korosu, geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler yararına konser düzenledi.

Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde müzik öğretmeni Sertan Turan şefliğinde dinleyicilere solo ve koro eserler seslendirildi.

Geceye misafir grup olarak katılan şef Okan Turan yönetiminde de klasik batı müziği, Türk halk müziği ve film müzikleri türlerinde eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fazıl Gezer, konserden elde edilen gelirin AFAD aracılığıyla afetzedelere yollanacağını belirterek, "Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzede kardeşlerimize bir nebze de olsa yardımda bulunmak istedik. Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Salonumuz dolduğu için birçok konuğumuzu alamadık. Koromuzun tamamı okulumuz öğretmen ve öğrencilerinden oluşuyor. Bu konserle meslek lisesi öğrencilerinin de fırsat verildiğinde sanatsal faaliyetlerde başarı gösterebileceklerini görmüş olduk." ifadelerini kullandı.