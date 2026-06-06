Vezirköprü OSB\'de İlk Fabrikanın Temeli Atıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kurulan Karma Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) ilk fabrikanın temeli törenle atıldı.

Vezirköprü Karma OSB'de yatırım yapacak Vezir İnşaat ve Gereçleri Metal İşleme Fabrikası'nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Özgür Kaya, Karma OSB'nin Vezirköprü'nün ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yeni yatırımların ilçedeki istihdama katkı sağlayacağını söyledi.

Belediye Başkanı Murat Gül de OSB'nin ilk fabrikanın temelinin atılmasının ilçe adına önemli bir gelişme olduğunu vurgulayarak, yatırımın hayırlı olmasını diledi.

OSB Müdürü Orhan Ceylan ise 1500 dekar alana sahip OSB'de bulunan 40 sanayi parselinden 7'sinin tahsis edildiğine dikkati çekerek, "Tahsis edilen parsellerden 3'ünde inşaat çalışmaları başladı. Bugün OSB'mizin ilk fabrikasının temelini atıyoruz. Kısa sürede önemli aşama kaydettik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından dua edildi. Daha sonra beton dökümünün başlatılmasıyla fabrikanın temeli atıldı.

Törene Belediye Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Doğan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Halk Kütüphanesi Müdürü Kani Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, İYİ Parti İlçe Başkanı Ramazan Yanar ve vatandaşlar katıldı.