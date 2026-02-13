Vezirköprü'ye Yeni Başhekim Atandı - Son Dakika
Vezirköprü'ye Yeni Başhekim Atandı

13.02.2026 19:24
Talha Turan, Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi başhekimliğine atandı.

Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğine atanan Talha Turan, görevine başladı.

Sözleşme süresi dolan başhekim Fuat Kaplan'ın görevden ayrılmasının ardından başhekimliğe, aynı hastanede diş hekimi olarak görev yapan Talha Turan getirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mezunu ve Vezirköprülü olan Turan, yaklaşık 3 yıldır Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapıyordu.

Kaynak: AA

