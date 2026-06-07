Vezneciler şehitleri 10. yılında anıldı

Fatih Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler, Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Vezneciler'de 2016'da Çevik Kuvvet araçlarının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan polisler için Edirnekapı Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Terör saldırısının 10. yılında düzenlenen anma programına, şehit aileleri, polis ekipleri, Sivil Toplum Kuruluşları(STK) üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlerinin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi. Şehit polislerin kabirlerine karanfiller bırakıldıktan sonra, şehitler lokma dağıtımıyla program son buldu.