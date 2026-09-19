Video çeken kadın böyle isyan etti: Ben bu çıplaklıktan artık çok yoruldum - Son Dakika
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Video çeken kadın böyle isyan etti: Ben bu çıplaklıktan artık çok yoruldum

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Türkiye'de yaşadığını ifade eden bir kadın, yayımladığı videoda kadınların giyim tarzını ve sosyal medyadaki teşhirciliği hedef aldı. Birçok ülke gezmesine rağmen Türkiye'deki kadar açıklıkla karşılaşmadığını öne süren kullanıcı, yüksek takipçili hesapların gençleri lüks yaşam vaadiyle olumsuz etkilediğini savunarak devletin teşhir içerikli sayfalara getirdiği erişim engellerini desteklediğini belirtti.

Gezdiği hiçbir ülkede Türkiye'deki kadar açıklık görmediğini iddia eden bir sosyal medya kullanıcısı, yayımladığı videoyla kadınların giyim tarzını ve sosyal medyadaki teşhirciliği eleştirdi. Herkesin giyim özgürlüğü olduğunu ancak mevcut durumun "basit" durduğunu savunan kullanıcı, teşhircilik yapan hesaplara erişim engeli getirilmesini desteklediğini belirtti.

Bir senedir Türkiye'nin muhafazakar bir şehrinde yaşadığını ifade eden kadın, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye'deki giyim alışkanlıkları ve sosyal medyanın gençler üzerindeki etkilerine dair tartışma yaratacak değerlendirmelerde bulundu.

"GEZDİĞİM HİÇBİR ÜLKEDE BÖYLE AÇIKLIK GÖRMEDİM"

Dünyada çok sayıda ülke gezdiğini belirterek kıyaslama yapan sosyal medya kullanıcısı, Türkiye'de karşılaştığı tablodan rahatsızlık duyduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Ben çok muhafazakar sayılabilecek bir şehirde yaşıyorum Türkiye'de bir senedir. Belki kaç tane ülke gezdim ama yemin ediyorum Türkiye'deki açıklığı hiçbir yerde görmedim. Özgürlüğümüz var evet, isteyen istediği şekilde giyebilir. Bunda hiçbir problem yok ama arkadaşlar gerçekten basit duruyor."

"GENÇLER VİLLALARDA YAŞAMA HAYALİYLE ÖZENİYOR"

Yüksek takipçili hesapların gençler üzerinde olumsuz rol model oluşturduğuna dikkat çeken kullanıcı, teşhir odaklı paylaşımların bir yaşam tarzı gibi sunulduğunu savundu: "Bakıyorsun 2 milyon takipçisi var ve gençler de bunları takip ediyorlar. Düşünüyor ki hatun onu var gösteriyor, ben de göstereyim, benim de o kadar villalarda şurada burada yaşamaya başlarım, artık düzen buna doğru gidiyor."

ERİŞİM ENGELİ KARARLARINA DESTEK

Sosyal medya platformlarının yoğun kullanımına değinen ve devletin teşhircilik yapılan büyük sayfalara yönelik yaptırımlarını doğru bulduğunu belirten kullanıcı, "Evet böyle teşhircilik yapan büyük sayfalara erişim engeli getiriyor devlet, çok da iyi yapıyor. Hepimiz sosyal medya kullanıyoruz; TikTok, Instagram... Ben bu çıplaklıktan artık çok yoruldum" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

TürkiyeGüncelYaşamSon Dakika

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    Yorumlar (8)

  • Beşir Beşir:
    avrupada göremezsin çünkü biz onlardan daha çok modern laik çağdaş ve medeniyiz syundukça medeniyetleşiyoruz:))) 11 8 Yanıtla
  • Sümeyye Yılmaz Sümeyye Yılmaz:
    ya Sanane ki 7 11 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    son dakika cöpsun 6 2 Yanıtla
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