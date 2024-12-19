Vietnam\'da karaoke bardaki yangında 11 kişi hayatını kaybetti

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Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir karaoke barda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Çok sayıda kişinin mahsur kaldığı yangında 11 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan 7 kişiden 2'si hastaneye kaldırıldı. En az 10 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında barın bulunduğu bina yangında büyük hasar aldı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ İLE 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangında kundaklama şüphesi olduğu açıklanırken, bir kişi gözaltına alındı. Görgü tanıklarına göre alkol aldığı barda personelle tartışan şüpheli, daha sonra binanın önünde motosikletlerin bulunduğu alana benzin dökerek yangın çıkardı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.