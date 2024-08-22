Vietnam'da kaybolan 6 yaşındaki çocuk ormanda bulundu

Güncel

Vietnam'da beş gün önce ormanlık alanda kaybolan 6 yaşındaki bir erkek çocuğu, yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulundu.

Vietnam News Agency'nin (VNA) haberine göre, Yen Bai bölgesinde yaşayan 6 yaşındaki bir erkek çocuğu, 17 Ağustos'ta ormanlık alanda kayboldu.

Bölge sakinleri ve yetkililerden oluşan 150'den fazla kişi, beş gündür küçük çocuğu bulmak için yürütülen arama kurtarma çalışmalarında seferber oldu.

Öte yandan öğlen saatlerinde bir bölge sakini, çocuğun kaybolduğu bölgeden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ağlama sesleri duydu.

Bölge sakini, beş gün boyunca ormanda tek başına hayatta kalmayı başaran çocuğu, zayıf ve ayakta duramaz halde buldu.

Çocuk, sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü.