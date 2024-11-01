Vietnam'da Tayfun Fazlası Can Aldı

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HANOİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Trami Tayfunu ve tayfunun geçtiğimiz hafta boyunca tetiklediği yağış ve seller nedeniyle Vietnam'ın orta bölgelerinde 8 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Vietnam Doğal Afet Önleme ve Kontrol Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin Cuma günü yaptığı açıklamada afetin en çok etkilediği Quang Binh eyaletinde Cuma günü sabah 07.00 itibarıyla 7 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı belirtildi. Thua Thien-Hue eyaletinde de 1 kişi hayatını kaybetti.

Sel ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle bölgede yıkılan ya da hasar gören ev sayısı 326'ya ulaşırken, Quang Binh'de 300 ev, 30 santimetreden fazla suya gömüldü.

Ülkenin tarım sektörü de 1.269 hektarlık ekin ve meyve ağacının sular altında kalması ya da zarar görmesi nedeniyle önemli kayıplar yaşadı.