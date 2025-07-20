Vietnam'da Tekne Alabora Oldu: 37 Ölü - Son Dakika
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Vietnam'da Tekne Alabora Oldu: 37 Ölü

Vietnam\'da Tekne Alabora Oldu: 37 Ölü
20.07.2025 09:51
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Ha Long Körfezi'nde alabora olan yolcu teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

HANOİ, 20 Temmuz (Xinhua) -- Vietnam'ın kuzeyindeki Quang Ninh eyaletine bağlı Ha Long Körfezi'nde alabora olan yolcu teknesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Vietnam Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre cumartesi günü saat 13.30 sıralarında ani bir fırtınaya yakalanan tekneyle saat 14.05'te irtibat kesildi ve gemi kısa süre sonra battı.

Yerel Tien Phong gazetesinin haberinde ise teknenin 24'ü erkek, 24'ü kadın olmak üzere 48 yolcu taşıdığı ve yolcuların çoğunun gençler ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

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