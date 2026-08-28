Vietnam'dan Çin'e Paracel Tepkisi

Vietnam, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Paracel Adaları'nda yürüttüğü ıslah ve inşaat faaliyetlerine tepki göstererek, çalışmaların derhal durdurulmasını talep etti.

Vietnam News gazetesinin haberine göre, Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pham Thu Hang, Çin'in Paracel Adaları'nda yürüttüğü ıslah ve inşaat faaliyetlerine ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Vietnam'ın Paracel Adaları konusundaki tutumunun "açık ve tutarlı" olduğunu belirten Pham, ülkesinin takımadalar üzerindeki egemenliğinin tarihi delillere ve hukuki dayanaklara sahip olduğunu iddia etti.

Pham, yabancı tarafların Paracel Adaları'nda Vietnam'ın izni olmadan icra ettiği tüm faaliyetlerin "yasa dışı" ve "geçersiz" olduğunu savundu.

Vietnam'ın Çin'in bölgedeki faaliyetlerine kararlılıkla karşı çıktığını vurgulayan Pham, "Vietnam konuyla ilgili ciddi görüşmelerde bulunarak tutumunu açıkça ortaya koydu ve bu tür faaliyetlerin derhal durdurulması ile bir daha tekrarlanmamasını talep ediyor." ifadesini kullandı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.