Vigie Liberte Paris'teki kısmi sokağa çıkma yasağını 2 Kasım'a kadar mahkemeye taşıdı - Son Dakika
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Vigie Liberte Paris'teki kısmi sokağa çıkma yasağını 2 Kasım'a kadar mahkemeye taşıdı

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Vigie Liberte derneği, Paris'te 2 Kasım'a kadar uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılması için Paris İdari Mahkemesine başvurdu. Sarı Yelekliler'in eylemi öncesinde ülke genelinde yaklaşık 70 bin kolluk kuvvetinin görev yapması bekleniyor.

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri öncesinde hükümet güvenlik tedbirlerini sıkılaştırırken Paris Emniyet Müdürlüğünün başkentte gece saatlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararına karşı yargı yoluna gidildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, kamusal alanda özgürlüklerin korunmasını savunan Vigie Liberte derneği Paris Emniyetinin sokağa çıkma yasağı kararına karşı Paris İdari Mahkemesine başvurdu.

Dernek, 2 Kasım'a kadar gece saatlerinde uygulanacak kısmi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını talep etti.

Paris Emniyet Müdürlüğü başkentte 2 Kasım'a kadar yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Sokağa çıkma yasağının Paris'teki Cumhuriyet Meydanı ve Halles bölgesinde geçerli olacağı bildirilmişti.

17 Ekim ve 24 Ekim'in ardından Sarı Yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı bugün de sokağa inmeye hazırlanıyor.

Eylemler kapsamında ülke genelinde yaklaşık 70 bin kolluk kuvvetinin görev yapması bekleniyor.

Yer yer şiddet olaylarının yaşandığı Sarı Yelekliler eyleminde 1000'i aşkın kişi yaralanırken, 3 binden fazla iş yeri zarar görmüş ya da yağmalanmıştı. Hükümet eylemler karşısında kısmi sokağa çıkma yasakları dahil güvenlik tedbirlerini sıkılaştırmıştı.

Kaynak: AA
Sokağa Çıkma YasağıGüncelParisDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Vigie Liberte Paris'teki kısmi sokağa çıkma yasağını 2 Kasım'a kadar mahkemeye taşıdı - Son Dakika
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