Vilnius'ta Filistin İçin Yaptırım Çağrısı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Filistin'i destekleyen aktivistler, hükümeti İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

Litvanya Ulusal Radyo ve Televizyonunun (LRT) haberine göre, başkent Vilnius'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Gösteride protestocular, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ciddi insanlık krizine yol açtığını belirterek, Litvanya hükümetini İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Bu, bir savaş değil soykırımdır", "İsrail'e yaptırım" ve "Çocuklar terörist değildir, hastaneler savaş alanı değildir" yazılı pankartlar açtı.

Şiddetin derhal sona erdirilmesini talep eden göstericiler, Litvanyalı yetkilileri ilkeli duruş sergilemeye ve Gazze'ye saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'e karşı yaptırımlar uygulamaya çağırdı.

Gösterileri organize eden Filistin destekçisi gruplar, İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini sürdürmesi nedeniyle Litvanya hükümetinin İsrail'e karşı tutumunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Gruplar, vatandaşları Litvanya yetkililerine mektup yazarak İsrail'e karşı somut adımlar atılması yönünde talepte bulunmaya çağırdı.