Vilnius\'ta Uluslararası Işık Festivali

VİLNİUS, 27 Ocak (Xinhua) -- Litvanya'nın başkenti Vilnius'da bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Işık Festivali, 24-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. Festivalde, Litvanya, Fransa, Almanya, İspanya, Macaristan, İtalya, Danimarka ve çeşitli diğer ülkelerden sanatçılar tarafından tasarlanan ışık enstalasyonları sergilendi.
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