Vilnius'taki Kargo Uçağı Kazası İnceleniyor - Son Dakika
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Vilnius'taki Kargo Uçağı Kazası İnceleniyor

Litvanya'da düşen DHL kargo uçağının kara kutuları Almanya'ya gönderildi, pilot hayatını kaybetti.

28.11.2024 13:06
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VİLNİUS, 28 Kasım (Xinhua) -- Litvanyalı yetkililer, pazartesi sabahı başkent Vilnius'ta düşen DHL kargo uçağının kara kutularının deşifre edilmek üzere Almanya'ya gönderileceğini duyurdu.

Litvanya Adalet Bakanlığı Ulaştırma Kaza ve Olayları Soruşturma Bölümü Başkanı Laurynas Naujokaitis çarşamba günü yaptığı açıklamada, müfettişlerin kara kutulardan ilk verileri bu hafta almayı beklediklerini söyledi.

İtfaiye ve Kurtarma Departmanı pazartesi günü başkentteki havaalanı yakınlarında meydana gelen kazada bir pilotun öldüğünü ve üç kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

İspanyol havayolu şirketi Swift Air'e ait Boeing 737-476 (SF) tipi uçak, Almanya'nın kargo şirketi DHL adına Leipzig kentinden havalanmış, iniş sırasında ise Vilnius Havalimanı yakınlarındaki bir apartmana çarpmıştı.

Naujokaitis, "Her ne kadar bu bilgi kamuoyuna açıklanmamış olsa da, kara kutular büyük hasar görmediği için uzmanların tüm verileri çıkarması zor olmayacak" dedi.

Naujokaitis pazartesi günü, Almanya ve İspanya'dan gelen müfettişlerin kazanın sebebini belirlemek için yerel yetkililere yardımcı olacağını ifade etti.

Polis, uçağın mürettebatıyla ön görüşmeler yaptı. Yetkililere göre, mürettebat uçak yere çarpmadan önce uçakta herhangi bir yangın rapor etmedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Vilnius'taki Kargo Uçağı Kazası İnceleniyor - Son Dakika

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