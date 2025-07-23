Beyoğlu'nda, yolu ayıran demir ile dubaları ezerek geçen vincin lastiklerinin patlaması sonucu basınçla fırlayan parçaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.
Kasımpaşa'da seyreden 34 FOJ 157 plakalı vincin 2 lastiği yolu ayıran demirler ile dubaların üstünden geçerken patladı.
Lastikten basınçla fırlayan parçaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.
Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Vinciyle Kaza: İki Yaralı - Son Dakika
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