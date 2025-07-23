Vinciyle Kaza: İki Yaralı

Beyoğlu'nda, yolu ayıran demir ile dubaları ezerek geçen vincin lastiklerinin patlaması sonucu basınçla fırlayan parçaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

Kasımpaşa'da seyreden 34 FOJ 157 plakalı vincin 2 lastiği yolu ayıran demirler ile dubaların üstünden geçerken patladı.

Lastikten basınçla fırlayan parçaların isabet ettiği biri çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.