Viranşehir\'de 1 kg Sentetik Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde durdurulan araçta 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında bir otomobil durduruldu.
Araçta hassas burunlu köpeğin katılımıyla yapılan aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının işlemleri sürüyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?