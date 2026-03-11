Viranşehir\'de Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timi ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. yapılan operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
