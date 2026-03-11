Viranşehir'de Cinayet Hükümlüsü Yakalandı - Son Dakika
Viranşehir'de Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Viranşehir'de Cinayet Hükümlüsü Yakalandı
11.03.2026 13:51
12 yıl hapis cezası bulunan S.B., jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B. yapılan operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

13:19
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin’den yeni mesaj
Savaşta gerilim tırmanırken Kremlin'den yeni mesaj
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
12:06
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi
Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
12:04
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
