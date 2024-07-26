Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gümrük kaçağı sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığı, asayiş olaylarının önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda 650 paket gümrük kaçağı sigara ve 160 paket gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi.
Ekiplerce 2 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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