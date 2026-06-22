Viranşehir'de İntihar Cinayet Olarak Yeniden Değerlendirildi - Son Dakika
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Viranşehir'de İntihar Cinayet Olarak Yeniden Değerlendirildi

22.06.2026 20:36
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde intihar olarak değerlendirilen Türkan K'nin ölümü cinayet olarak belirlendi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023 yılında intihar olarak değerlendirilen Türkan K'nin ölüm nedeninin yeniden yapılan inceleme sonucu cinayet olarak tespit edildiğini ve iki kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2023 yılında intihar olarak değerlendirilen Türkan K'nin ölümünün, polis ekiplerince yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu aydınlatıldığı" bildirildi.

Olayın "tasarlayarak kasten öldürme" suçu kapsamında gerçekleştiğinin belirlendiğine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 16 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen olayla ilgili yürütülen soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince dosyanın yeniden ele alınmasının ardından olay yeri inceleme raporları, kriminal raporlar, adli tıp bulguları, kamera kayıtları, HTS analizleri ve tanık ifadeleri tekrar değerlendirildi."

Yapılan incelemelerde şüphelilerin beyanları ile teknik veriler arasında çelişkiler bulunduğu, olayın intihar süsü verilerek kasten öldürme şeklinde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin kuvvetli delillere ulaşılması üzerine; yürütülen çalışmalar kapsamında; şüphelilerden İ.K. ve S.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. E.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kahraman polislerimiz, yıllar önce işlenen suçları yeniden inceleyerek aydınlatmaya devam ediyor. Kahraman polislerimizi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüzü, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Viranşehir, Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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