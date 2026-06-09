Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu

Viranşehir\'de Kaçakçılık Operasyonu
09.06.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçakçılık operasyonunda 22 şüpheliye adli işlem yapıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonun 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 4 bin 510 paket sigara, 10 paket nargile kömürü ve 7 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Viranşehir, Kaçakçılık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

14:21
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF’ye gidiyor
Aziz Yıldırım ayağının tozuyla TFF'ye gidiyor
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:28:54. #7.12#
SON DAKİKA: Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.