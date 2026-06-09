Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonun 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tütün ve alkol ürünleri kaçakçılığına yönelik ilçede çalışma yapıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, gümrük kaçağı 4 bin 510 paket sigara, 10 paket nargile kömürü ve 7 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında 22 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Viranşehir'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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