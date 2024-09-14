Viranşehir'de Motosiklet Denetimi: 14 Sürücüye Ceza

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 14 motosiklet sürücüsüne 167 bin 119 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile Yunus Timlerinden oluşan 100 personelin katılımıyla Viranşehir ilçesinde motosikletlere yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde 2 hacizli, 22 tescilsiz, 22 şase-motor numaraları kazınmış ve 10 çalıntı olmak üzere 56 motosiklet ele geçirildi.

Ekiplerce 14 sürücüye 167 bin 119 lira para cezası uygulandı, 22 sürücüye ise resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından işlem yapıldı.