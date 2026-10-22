Viranşehir'de okul dönüşü sokak köpekleri saldırdı, çocuğa 15 dikiş atıldı - Son Dakika
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Viranşehir'de okul dönüşü sokak köpekleri saldırdı, çocuğa 15 dikiş atıldı

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Viranşehir\'de okul dönüşü sokak köpekleri saldırdı, çocuğa 15 dikiş atıldı
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi S.B. (8) yaralandı ve başına 15 dikiş atıldı. Ailesi, Hürriyet Mahallesi'nde başıboş köpeklerin toplanmasını isterken olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde okuldan çıkıp eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi S.B. (8) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı.

Olay, Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve giderken sokakta sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı. Çocuğun ayrıca kollarında, bacaklarında ve sırtında köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu belirtildi. S.B.'nin ailesi, olaya tepki göstererek mahallede başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Hayvan HaklarıViranşehirŞanlıurfaHürriyet3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Viranşehir'de okul dönüşü sokak köpekleri saldırdı, çocuğa 15 dikiş atıldı - Son Dakika
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