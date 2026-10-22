Viranşehir\'de okul dönüşü sokak köpekleri saldırdı, çocuğa 15 dikiş atıldı

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde okuldan çıkıp eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ilkokul öğrencisi S.B. (8) yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı.

Olay, Viranşehir ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi S.B., okuldan çıkıp eve giderken sokakta sürü halinde dolaşan başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. S.B.'nin yardım çığlıklarını duyan bir kadın, müdahale ederek köpekleri uzaklaştırdı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.B.'nin başına 15 dikiş atıldı. Çocuğun ayrıca kollarında, bacaklarında ve sırtında köpek ısırıkları nedeniyle yaralar oluştuğu belirtildi. S.B.'nin ailesi, olaya tepki göstererek mahallede başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.