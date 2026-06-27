Viranşehir'de TIR Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Viranşehir'de TIR Yangını Kontrol Altına Alındı

Viranşehir\'de TIR Yangını Kontrol Altına Alındı
27.06.2026 18:21
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde saman yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde saman balyası yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Ögle saatlerinde Viranşehir ilçesi Eyüp Nebi Mahallesi yakınlarında seyir halindeki saman yüklü TIR'dan dumanların yükseldiğini fark eden ismi öğrenilemeyen şoför, aracı yolun sağına çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümemesi için saman balyalarının bir kısmı TIR'ın dorsesinden indirildi. İtfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR'da hasara yol açan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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