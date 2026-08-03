Visa, siber güvenlik şirketi BioCatch'i 2,4 milyar dolarlık anlaşmayla satın alıyor - Son Dakika
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Visa, siber güvenlik şirketi BioCatch'i 2,4 milyar dolarlık anlaşmayla satın alıyor

Visa, siber güvenlik şirketi BioCatch\'i 2,4 milyar dolarlık anlaşmayla satın alıyor
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ABD'li ödeme devi Visa, dolandırıcılık ve siber suçlarla mücadele alanındaki teknolojilerini güçlendirmek için İsrail merkezli BioCatch'i 2,4 milyar dolar karşılığında satın alma kararı aldı. Anlaşmanın tamamlanmasıyla Visa, yapay zeka destekli güvenlik çözümlerini daha da genişletmeyi hedefliyor.

ABD'li finansal hizmetler şirketi Visa, davranış odaklı ve çoklu sinyale dayalı dolandırıcılık istihbaratı sağlayıcısı İsrail merkezli BioCatch'i satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

2,4 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA 

Visa'dan yapılan açıklamada, şirketin BioCatch'i Permira tarafından yönetilen fonlar ve diğer hissedarlardan satın almak üzere anlaştığı bildirildi.

Şirketin, BioCatch'i 2,4 milyar dolar nakit karşılığında satın almak üzere kesin anlaşmaya vardığı ifade edilen açıklamada, söz konusu satın almanın Visa'nın mevcut siber güvenlik, dolandırıcılık önleme, risk yönetimi ve güvenlik çözümlerini tamamlayacağı belirtildi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ GÜVENLİK GÜÇLENECEK

Açıklamada, satın almanın Visa müşterilerinin ve onların müşterilerinin hesap ele geçirme saldırıları, dolandırıcılık girişimleri, suç gelirlerinin aktarılmasında kullanılan aracılar ve sahte başvuru dolandırıcılığı gibi giderek büyüyen tehditlere karşı daha iyi korunmasına yardımcı olmasının beklendiği vurgulandı.

BioCatch'in satın alınmasının, Visa'nın mevcut ürün portföyünü güçlendirerek hesap açılışından işlemlere kadar dolandırıcılık, siber suçlar ve finansal suçları tespit edip önlemeye yönelik yapay zeka destekli çözümler sunmasını sağlayacağı ifade edildi.

13 MİLYAR DOLARLIK GÜVENLİK YATIRIMI 

Visa'nın son 5 yılda ödeme ekosisteminin güvenliğini sağlamak ve dolandırıcılık oranlarının azaltılmasını hızlandırmak amacıyla teknoloji ve altyapıya 13 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı belirtilen açıklamada, satın alma işleminin şirketin 2027 mali yılının ikinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Visa, siber güvenlik şirketi BioCatch'i 2,4 milyar dolarlık anlaşmayla satın alıyor - Son Dakika

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