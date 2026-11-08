Viyana\'da Çin\'in BM temsil hakkının yeniden kazanılmasının 55. yılı etkinlikle anıldı

Viyana'da Çin'in BM temsil hakkının yeniden kazanılmasının 55. yılı etkinlikle anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Viyana'da, Çin'in BM'deki meşru temsil hakkının yeniden kazanılmasının 55. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Çin'in Viyana'daki BM nezdindeki Daimi Temsilciliğinin ev sahipliğindeki etkinlikte Çin'in BM'ye katkıları ele alındı ve örgüte bağlılığı yeniden teyit edildi.
VİYANA, 8 Kasım (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki meşru temsil hakkının yeniden kazanılmasının 55. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Çin'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler Ofisi ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nin ev sahipliğinde cuma günü düzenlenen etkinlikte, Çin'in BM'ye katkıları ele alındı ve örgüte olan bağlılığı yeniden teyit edildi.
Kaynak: Xinhua
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