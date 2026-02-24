Viyana'da Dinler Arası İftar Programı - Son Dakika
24.02.2026 22:46
IGGÖ, Viyana'da dinler arası geleneksel iftar programı düzenledi. Katılımcılar arasında liderler de vardı.

Avusturya İslam Cemaati (IGGÖ), Viyana'da her yıl geleneksel olarak yaptığı dinler arası iftar programı düzenledi.

IGGÖ'nün düzenlediği iftar programına, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, IGGÖ Başkanı Ümit Vural, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Müslüman ülkelerin Viyana'daki diplomatik temsilcilerinin yanı sıra Hıristiyan ve Yahudi toplumundan kişiler katıldı.

Vural, dinler arası iftar programının açılışında yaptığı konuşmada, Müslümanlar için ramazanın, tefekkür, disiplin ve ruhsal bir arınma dönemi olduğunu söyledi.

Bu huzursuz zamanlarda, evrensel insan haklarının ortak pusula olması gerektiğini vurgulayan Vural, bu hakların, etnik kökeni, cinsiyeti veya inancı ne olursa olsun herkesin üzerinde durduğu bir temel olduğunu ifade etti.

Vural, dini topluluklar olarak, savunmasızları savunmak ve barışı korumak için seslerini yükseltmeleri gerektiğini dile getirerek, "Çeşitliliğimiz asla bölünme nedeni olmamalı, aksine, bu küresel krizlerin üstesinden gelmek için ortak bir güç kaynağı olarak hizmet etmelidir." dedi.

Başkan Vural, umudun acil ihtiyaç duyulduğu bir dönemde "umudun elçileri" olmaları gerektiğini belirtti.

Konuşmanın ardından Yeden Ensemble müzik grubu, ilahiler seslendirdi.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte katılımcılar iftar yaptı.

Kaynak: AA

Avusturya, Diplomasi, Viyana, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

