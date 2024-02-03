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Viyana'da Filistinliler için sessiz yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Viyana'da Filistinliler için sessiz yürüyüş düzenlendi

Viyana\'da Filistinliler için sessiz yürüyüş düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in yaklaşık 4 aydır Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 28 bine yakın Filistinli için 'sessiz yürüyüş' düzenlendi. Göstericiler, Filistin bayrakları ve 'Gazze'ye Özgürlük' ve 'Soykırıma Hayır' yazılı pankartlar taşıdı. Yapılan açıklamada, Gazze'de bilinen 28 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği ve bombalanan binalar altında sayısı bilinmeyen çok sayıda ölünün bulunduğu belirtildi. Göstericiler, Devlet Opera binası önünden başlayarak tarihi Votiv Kilisesi önüne kadar yürüdü.

03.02.2024 22:59
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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, İsrail'in yaklaşık 4 aydır Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden 28 bine yakın Filistinli için "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

Başkentin önemli noktalarından Devlet Opera binası önünde toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Gazze'ye Özgürlük" ve "Soykırıma Hayır" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösteriyi düzenleyen organizatörlerden yapılan açıklamada, Gazze'de bilinen 28 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği, bombalanan binalar altında sayısı bilinmeyen çok sayıda ölünün bulunduğu kaydedildi.

Bu gösterinin "bir hüzün yürüyüşü olduğu" ve slogan atılmayacağı belirtilen açıklamada, yaşamını yitiren Filistinlileri temsilen sessiz yürüyüş boyunca mum taşınacağı aktarıldı.

Devlet Opera binası önünden harekete geçen göstericiler, eski şehir olarak adlandırılan birinci bölgeden geçerek tarihi Votiv Kilisesi önüne yürüdü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Viyana'da Filistinliler için sessiz yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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