Viyana'da İmamoğlu için Protesto Gösterileri Düzenlendi

(ANKARA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'da da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin protesto gösterilerinde, "Bugün sadece Ekrem İmamoğlu için değil; Türkiye'nin demokrasisi, hukuku ve geleceği için de buradayız" denildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün tutuklanmasına ilişkin protesto gösterileri düzenlendi. CHP Yukarı Avusturya Birliği, CHP Salzburg Birliği ve CHP Avusturya Gençlik Birliği'nin öncülüğünde düzenlenen gösterilere, çok sayıda kişi bir araya gelerek, İmamoğlu'na "adalet" istedi. Protesto gösterilerinde, yapılan ortak basın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"Bugün burada sadece bir belediye başkanına yapılan hukuksuzluğu değil; Türkiye'deki demokrasinin, halkın iradesinin ve özgürlüklerin gasp edilmesini protesto etmek için toplandık. Bugün sadece Ekrem İmamoğlu için değil; Türkiye'nin demokrasisi, hukuku ve geleceği için de buradayız.

Bugün gelinen noktada bir kez daha gördük ki İmamoğlu'nu adaletle değil; iftiralarla, kumpaslarla susturmaya, uydurma delillerle, siyaseten verilmiş kararlarla halkın seçtiği bir belediye başkanını tutsak etmeye çalışıyorlar. Bu düzeni kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Bir kişi, anayasal yetkileri kendisine göre eğip bükemez. Bir kişi, devletin yasalarını kendi iktidarını korumak için kullanamaz. Viyana'dan hep birlikte haykırıyoruz; Ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız. Bu halk, iradesini size teslim etmeyecek!"

Gösterilerde, dayanışma sandığının kurulduğu da bildirilirken; yaklaşık binin üzerinde oyun kullanıldığı belirtildi. Viyana'nın merkezinde hala oyların kullanılmaya devam edildiği kaydedildi.