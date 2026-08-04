Viyana'da Sıcaklık Rekoru: 41 Derece - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Viyana'da Sıcaklık Rekoru: 41 Derece

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avusturya'nın Viyana şehrinde 41°C ile tüm zamanların sıcaklık rekoru kırıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün ölçülen 41 santigrat dereceyle, "ülke genelinde tüm zamanların sıcaklık rekoru" kırıldı.

Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF'nin haberine göre, Viyana'nın Stammersdorf bölgesindeki sıcaklık, öğleden sonra 41 dereceye ulaştı.

Stammersdorf istasyonu yerel saatle 13.30'da "40 derece sınırını aşan ilk ölçümü" bildirdi. Bad Deutsch-Altenburg ve Langenlebarn istasyonları ise yarım saat sonra aynı eşiği geçti.

Böylece bu 3 istasyonda ölçülen sıcaklık değerleri, daha önce 2013'te Bad Deutsch-Altenburg'da kaydedilen 40,5 derecelik ülke rekorunu geride bıraktı.

Meteorologlar yarın için de "en yüksek sıcaklık değerlerini" öngörüyor. Viyana, Burgenland'ın kuzeyi ve Aşağı Avusturya eyaletinin kuzeydoğusu için salı ve çarşamba günleri en yüksek hava durumu uyarı seviyesi olan "kırmızı" uyarı verildi.

Avusturya genelinde rakımı 1500 metrenin altındaki yaklaşık 250 hava gözlem istasyonundan yalnızca 22'sinde yerel saatle 14.00 itibarıyla ölçülen en yüksek sıcaklık, 30 derecenin altında kaldı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Avusturya, Viyana, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyana'da Sıcaklık Rekoru: 41 Derece - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü Devrilen motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü öldü
Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi Bavulunu kapan Datça’ya akın etti: Bir ayda 600 bin ziyaretçi
Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu Havuzda oynarken havalı tüfek mermisiyle yaralanan minik Karan hayata tutundu
Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı Mevsimlik işçi minibüsü tıra çarptı: 19 yaralı
İtalya’da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı İtalya'da turistleri taşıyan otobüsün karıştığı zincirleme kazada 6 kişi ölü, 34 kişi yaralandı
Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü Firari hükümlü elektrik akımına kapılarak öldü

19:49
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
Tahir Sarıkaya aldığı paraları tek tek söyledi! Cem Küçük ve Haluk Levent itirafı olay
19:14
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı
18:38
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çerçeve yasa teklifini imzaladı
18:34
Rusya’da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti
18:10
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
Askerlere böyle saldırdılar, adamı kurtardılar
16:43
Trabzonspor, Salah ile anlaştı İşte transferin mali detayları
Trabzonspor, Salah ile anlaştı! İşte transferin mali detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 19:58:42. #7.12#
SON DAKİKA: Viyana'da Sıcaklık Rekoru: 41 Derece - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.