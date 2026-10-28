Viyana\'da Ulusal Gün geçit töreniyle kutlandı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan katıldı

Viyana'da Ulusal Gün geçit töreniyle kutlandı, Cumhurbaşkanı ve Başbakan katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Ulusal Gün kutlamaları geçit töreniyle kutlandı. Törene Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker katıldı.
VİYANA, 28 Ekim (Xinhua) -- Avusturya'nın başkenti Viyana'da Ulusal Gün kutlamaları geçit töreniyle kutlandı. Törene Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Avusturya Başbakanı Christian Stocker katıldı.
Kaynak: Xinhua
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